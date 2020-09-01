Çavuşoğlu uyardı: Kaybeden Yunanistan olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur."diye konuştu.

DHA
01 Eylül 2020 Salı, 12:31
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bundan da Yunanistan zararlı çıkar. Başkalarının kışkırtması ile ya da kullanması ile Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın." dedi.

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