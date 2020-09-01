Çavuşoğlu uyardı: Kaybeden Yunanistan olur

01 Eylül 2020 Salı, 12:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan AB'nin de koşulsuz desteği ile uluslararası hukuka aykırı şekilde kışkırtıcı adımlar atmakta. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bundan da Yunanistan zararlı çıkar. Başkalarının kışkırtması ile ya da kullanması ile Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın." dedi.

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