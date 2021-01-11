Çavuşoğlu: Yunanistan'la tüm meseleleri görüşmeye hazırız

11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstikşafi görüşmelerin gündemi belli. Daha önce 60 tur ne görüştüysek bundan sonraki süreçte de bunu görüşeceğiz. Yunanistan 11 Ocak'tan sonra görüşmelere başlayabileceğini söylemişti. Bugün 11 Ocak. Bugün itibairyle Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmeleri başlatmaya davet ediyoruz. Ev sahibi biziz, tarihini Yunanistan'daki muhattaplarla beraber belirleyeceğiz.