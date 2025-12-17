Kenan İmirzalıoğlu'ndan AKP adaylığı iddiasına yanıt

Eski oyuncu Tolga Karel, Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olacağını iddia etti.

Karel, "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

İMİRZALIOĞLU YALANLADI

Gazeteci Müge Dağıstanlı, İmirzalıoğlu'nun yakın çevresine böyle bir düşüncesi olmadığını söylediğini aktardı.

Buna göre, İmirzalıoğlu yakın çevresine, "Siyasetten uzak duruyorum. Ben oyuncuyum" şeklinde konuştu.