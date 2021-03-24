Çavuşoğlu'ndan Blinken'la görüşmesinin ardından S-400 açıklaması

24 Mart 2021 Çarşamba, 16:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. "Bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduğumuz sır değil" diyen Çavuşoğlu, "Şu anda Türkiye’nin S-400 satın aldığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik. Geçmişte müttefiklerimizden başta hava savunma sistemi olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz savunma sanayi ürünlerini alamadığımızı da hatırlatarak sonraki süreçte başta ABD olmak üzere ihtiyaçlarımızı müttefiklerimizden karşılamak için Türkiye’nin olumlu bir tutum içinde olduğunu hatırlatarak tüm görüş ayrılığı bulunan konuları ele almaya devam etmemiz gerektiğini konusunda mutabık kaldık" dedi.

Çavuşoğlu, bugün 45 dakika civarında görüştüklerini belirterek "Önümüzdeki süreçte Türkiye veya Washington’da daha geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleşmesi konusunda da mutabıkız" diye konuştu.

"ÖNCEKİ YÖNETİM SICAK BAKMADI"

ABD’ye daha önce S-400’ler konusunda teknik bir çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduklarını anımsatan Çavuşoğlu, önceki yönetimin buna sıcak bakmadığını aktardı.

Çavuşoğlu, "NATO’nun dahil olacağı teknik çalışma grubuna şimdiki yönetimin de sıcak bakmadığını görüyoruz ama ikili düzeyde bir çalışma grubu oluşturarak ‘Bugüne kadar olanlar oldu, yaptırımlar da var Türkiye’ye yönelik, hem bunun üstesinden nasıl gelebiliriz hem de geleceğe yönelik stratejik konularda hangi adımlar atabiliriz’ konusunu konuşabiliriz. Bir yol haritası üzerinde çalışmamız lazım" dedi.