Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.

İHA
24 Mart 2021 Çarşamba, 12:18
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ikinci gün oturumuna katılması beklenen Çavuşoğlu, Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi. İki Bakan, Blinken’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.


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