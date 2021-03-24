Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ikinci gün oturumuna katılması beklenen Çavuşoğlu, Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi. İki Bakan, Blinken’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
Video Haberler
- İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
- AKP kongresinde dikkat çeken MHP detayı
- Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü
- Mansur Yavaş'tan yolsuzluklara karşı 'hırsız' örneği
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt
- 50 yıldır müzede sergileniyordu, gerçek ortaya çıktı
- Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Şarkıcı Ajdar'ın sahne talepleri dudak uçuklattı
- Alman bankası Commerzbank'tan kritik dolar/TL öngörüsü
- Yarın yapılacak AKP kongresi için çarpıcı iddia
- Muhittin Böcek'ten İsmail Balaban açıklaması
- Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ocak anketi yayınladı
- BM'den Türkiye'ye 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı
- AKP, tarikatların önünü açtı
- Kritik isim AKP kongresinde
- Ertem'den CHP'ye 128 milyar dolar yanıtı!
- Fed'den faiz açıklaması