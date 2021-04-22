Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya ve ABD'ye mesaj
Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Romanya'nın başkenti Bükreş’teki Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı’nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de barışın ana sağlayıcılarıyız” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya, Türkiye ve Romanya arasında gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak için Bükreş’e gitti.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı’na katıldı. Konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu “Türkiye ve Romanya bölgesel güvenlik konusunda ortak bir anlayışı paylaşıyor. Güneydoğu Avrupa'dan başlayarak Kafkaslara kadar ve ötesine uzanan istikrar ve barışı başarmak. Bu bizim ortak hedefimizdir. Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de barışın ana sağlayıcılarıyız” ifadelerine yer verdi.
Son dönemde ABD ile Rusya arasında Ukrayna krizi yaşanıyor. Türkiye'nin boğazlar üzerindeki kontrolü ise Karadeniz'de sıcak çatışmayı engelliyor. Çavuşoğlu'nun "Karadeniz'de barışın ana sağlayıcılarıyız” açıklaması son dönemde yaşananlar üzerine dikkat çekti.
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