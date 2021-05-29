Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesi Miçotakis’ten gerilimi artıracak Türkiye açıklaması
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara-Atina ilişkilerinde gerilimi artıracak bir açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan ziyareti öncesi AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Miçotakis, gerilime neden olacak bir açıklamada bulundu.
Michel ile ortak basın toplantısında konuşan Yunan Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesini istediklerini söyledi.
Miçotakis, Yunanistan'ın iddialarını içeren, "Çabaladığımız ve arzuladığımız Ankara ile elzem yakınlaşmanın gerçekleşebilmesinin tek yolu, provokasyonlar, yasadışı eylemler ve saldırgan söylemlerin sona ermesidir" açıklamasını yaptı.
Miçotakis, "Türkiye'nin ölçülü adımları, Avrupa tarafından gelecek adımları da hızlandıracaktır'' diye ekledi.
ÇAVUŞOĞLU'NUN GÜNDEMİ
Dendias’ın davetine icabetle 30-31 Mayıs'ta Yunanistan'a çalışma ziyareti düzenleyecek Çavuşoğlu, Atina’ya geçmeden önce, 30 Mayıs'ta Batı Trakya’yı ziyaret edecek, ayrıca Selanik’e de gidecek. Çavuşoğlu’nun ziyaretinde Doğu Akdeniz ve Ege’deki krizlerin yanısıra göçmenler, ikili ilişkiler ve Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk toplumunun durumunun ele alınması bekleniyor.
-Sputnik
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