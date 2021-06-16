Çaykur Rizespor: “Güle Güle Braian Samudio”

16 Haziran 2021 Çarşamba, 10:05

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de istediği başarıyı yakalamayan Çaykur Rizespor, gelecek sezon için takımda değişiklik yapmaya devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2017’den bu yana formasını giyen Braian Samudio ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Braian Samudio, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 37 maçta 8 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Yeşil-mavili kulüp, Braian Samudio ile yollarını ayırdığını resmî sitesinden yayımladığı şu paylaşımla duyurdu:

“2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Braian José Samudio Segovia'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.”

Çaykur Rizespor'un sosyal medya paylaşımı şöyle: