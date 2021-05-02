Cedi Osman'ın "double-double"ı Cavaliers'a yetmedi
Cavaliers'ın sahasında Heat'e 124-107 mağlup olduğu maçta 38 dakika süre alan Cedi Osman, 15 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt üretti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 124-107 kaybettikleri Miami Heat maçında 15 sayı ve 11 asist ile "double-double" yaptı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinden Cavaliers'ın sahasında Heat'e 124-107 mağlup olduğu maçta 38 dakika süre alan Cedi Osman, 15 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt üretti.
Ayrıca Cavaliers'ta Collin Sexton ve Kevin Love 25'er sayı ile oynadı.
Heat'te 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Kendrick Nunn 22 sayı attı.
ERSANLI JAZZ KAZANDI
Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantileyen Utah Jazz'ın sahasında Toronto Raptors'ı 106-102 yendiği maçta 9 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova, 3 sayı ve 2 ribaunt ile oynadı.
Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 110-104 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Nuggets, yakaladığı galibiyet serisi ile Batı Konferansı'nda 3. sıraya yerleşti.
Konuk ekipte Nikola Jokic, 30 sayı ve 14 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
SABONİS TEK DEVREDE "TRİPLE-DOUBLE" YAPTI
Doğu Konferansı temsilcisi Indiana Pacers'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 152-95 yendiği müsabakada Domantas Sabonis, ilk yarıda 22 sayı, 11 asist ve 11 ribaunt üreterek bu istatistiğe 1997-1998 sezonundan bu yana ulaşabilen 3. oyuncu oldu.
Russell Westbrook 2016'da, Nikola Jokic ise 2018'de bu istatistiği elde etmişti.
Sabonis, karşılaşmayı 26 sayı, 19 ribaunt ve 14 asist ile tamamladı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 107-94
Houston Rockets-Golden State Warriors: 87-113
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 107-124
Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 95-152
Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 112-111
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 136-140
Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 108-97
Dallas Mavericks-Washington Wizards: 125-124
Utah Jazz-Toronto Raptors: 106-102
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 104-110
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