Ceferin’den ırkçılıkla mücadele için hükümetlere çağrı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 11:38

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA’nın ‘’ Öfke: Futbolda Ayrımcılıkla Mücadele ‘’ adlı belgeselinde futboldaki ırkçılığa dair açıklamalarda bulundu. Ceferin, futboldaki ırkçılıkla mücadele edebilmek için sadece UEFA’nın çalışmasının yeterli olmadığını söyleyerek hükümetlerden destek talep etti. Slovenya başta almak üzere aşırı sağcı ve ırkçı hükümetler tarafından yönetilen ülkelerin desteğinin olmamasından tereddüt eden Ceferin, ‘’ UEFA ırkçılık ile ilgili birçok şey yapıyor ancak yeterli değil. Daha fazlasını yapmalıyız. Özellikle hükümetlerin güçlü desteğine ihtiyacımız var. Bazı hükümetlerle sorunlar yaşıyoruz çünkü onların da ayrımcılık ile ilgili sorunları var. Ayrımcılığı desteklemek için futbol maçlarını kullanıyorlar. Bunu durdurmak için daha çok çalışmalıyız. ‘’ ifadelerini kullandı.

Belgeselde ayrıca, Paul Pogba, Megan Rapinoe, Moise Kean ve Dejan Lovren gibi isimler yer alıyor.