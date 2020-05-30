Çekimler yeniden başladı, 'Zalim İstanbul'un Agah Karaçay'ı diziden ayrıldı

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:38

Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas gibi isimlerin rol aldığı ve Kanal D'de yaymlanan "Zalim İstanbul" dizisinin çekimlerine salgın nedeniyle ara verilmişti.

Oyuncu Fikret Kuşkan, bayramdan sonra çekimleri yeniden başlayan diziden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını duyurdu.

Instagram hesabının 'hikaye' bölümünde bir açıklama yayımlayan Kuşkan, "Covid19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde, hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiğim ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim Zalim İstanbul projesine maalesef devam edemeyeceğim" dedi.