20 Ağustos 2020 Perşembe, 00:49

Diyarbakır’da tuğgeneralken tanışıp sesine hayran kaldığı çocukla, yıllar sonra Dolmabahçe Sarayı’ndaki yemekte, bu kez cumhurbaşkanı sıfatıyla buluşur Mustafa Kemal. Atatürk’ün tavsiyesiyle “Şark Bülbülü” lakabını alan Celal Güzelses’in 66 plaklık serüveni o gün başlar.

Celal / Azrail Son Notayı Bekler, gazeteci ve yazar Mustafa Sağlamer’in kaleme aldığı, Atatürk’ün “Şark Bülbülü” unvanını verdiği Diyarbakırlı usta bestekâr Güzelses’i konu alan bir biyografi roman.

Kitabın bir özelliği de tıbbi bir gerçeğin, dünyada ilk kez edebi bir yapıtta işlenmesi.

Kitapta; 66 plak dolduran Celal Güzelses’ten derlenen ve aralarında “Ağlama Yar Ağlama, Bülbülün Kanadı Sarı, Dağlar Dağımdır Benim, Mardinkapı Şen Olur”un da yer aldığı 46 türkü de bulunuyor.

Kitap, Yılmaz Özdil, Bekir Coşkun ve Özdemir İnce’nin tanıtım yazılarıyla da sunuluyor. Özdemir İnce kitaba ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor: Tarih desen değil, coğrafya ve yurt bilgisi de değil ama hepsi birden; sulfata gibi etkili...”.

Kitaptan elde edilecek gelir Güzelses’in torunu Emrah Özpirinççi ve Mustafa Sağlamer tarafından öğrenci burslarına ve yurt inşaatına harcanmak üzere Atatürk Vakfı’na (ataturkvakfı@org.tr) bağışlandı. Ulusal satışa sunulan kitap [email protected] adresinden de temin edilebilir.