Celal Şengör isyan etti: Lütfen şu 6,6’yı artık silin
Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk'te depremin büyüklüğünün 6.6 olarak gösterilmesine tepki göstererek, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” dedi.
Prof. Dr. Celal Şengör, dün akşam Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programına katıldı.
Ekranda yer alan “İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem” yazısına tepki gösteren Şengör, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” diye konuştu.
Şengör programda depremin Manisa Alaşehir'de 1969'da meydana gelen depremle neredeyse aynı olduğuna dikkati çekti. Alaşehir depremi 6.8 büyüklüğündeydi.
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