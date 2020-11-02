Celal Şengör isyan etti: Lütfen şu 6,6’yı artık silin

02 Kasım 2020 Pazartesi, 10:29

Prof. Dr. Celal Şengör, dün akşam Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programına katıldı.

Ekranda yer alan “İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem” yazısına tepki gösteren Şengör, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” diye konuştu.

Şengör programda depremin Manisa Alaşehir'de 1969'da meydana gelen depremle neredeyse aynı olduğuna dikkati çekti. Alaşehir depremi 6.8 büyüklüğündeydi.