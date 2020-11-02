Celal Şengör isyan etti: Lütfen şu 6,6’yı artık silin

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk'te depremin büyüklüğünün 6.6 olarak gösterilmesine tepki göstererek, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 10:29
Celal Şengör isyan etti: Lütfen şu 6,6’yı artık silin
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Prof. Dr. Celal Şengör, dün akşam Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programına katıldı.

Ekranda yer alan “İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem” yazısına tepki gösteren Şengör, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” diye konuştu.

Şengör programda depremin Manisa Alaşehir'de 1969'da meydana gelen depremle neredeyse aynı olduğuna dikkati çekti.  Alaşehir depremi 6.8 büyüklüğündeydi.


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