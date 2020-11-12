Celal Şengör: İzmir’deki deprem 8 şiddetinde hissedildi

12 Kasım 2020 Perşembe, 10:01

İzmir depreminden alınacak dersler ve geleceğe yönelik önlemleri masaya yatırmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması" başladı. İki gün sürecek bilimsel toplantının bugünkü oturumunda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. A.M. Celal Şengör İzmir’deki depremin aslında 8 şiddetinde hissedildiğini vurguladı.

“KÖTÜ YAPILMIŞ BİNALAR ZARAR GÖRÜR"

Şengör, yapıların kalitesine dikkat çekerek “Böyle bir depremde iyi yapılmış binalar az, kötü yapılmış binalar çok zarar görür. Zarar gören binalar, deprem gerçeği düşünülmeden yapılmış binalardır. İzmir’in talihsizliği son derece faal tektonik ortamda yer almasıdır. Bundan sonraki iş artık inşaat mühendisleriyle, deprem mühendisleriyle konuşmaktır. İzmir’in doğru yapılmış 1/5000 jeolojik haritası var mı bunların araştırılması gerekir?” dedi.