Çelişki ortaya çıktı, Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi!
Sosyal medya kullanıcıları hasta sayılarındaki hatayı fark ederek tepki gösterirken Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunda yer alan hasta sayısını değiştirdi.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki çelişki üzerine bugüne ilişkin hasta sayısını değiştirdi. Dünkü toplam hasta sayısında ortaya çıkan 68 hasta farkının üzerine Bakanlık, 19 Ekim'e ilişkin 1958 yeni hasta sayısını 2026 olarak değiştirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın 18 ve 19 Ekim günlerine ilişkin koronavirüs tablosu karşılaştırıldığında bugünkü hasta sayısı 68 eksik çıkıyordu. Sosyal medya kullanıcıları hatayı fark ederek duruma tepki gösterdi
Bakanlık ilk 1958 olarak açıklanan yeni hasta sayısı 2026 olarak güncelledi.
19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSUNUN İLK HALİ
19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSUNUN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ
En Çok Okunan Haberler
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Çok partili hayatın sonuna geldik
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- 'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Çok partili hayatın sonuna geldik
- Babacan’dan iktidara çok sert sözler
- 'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Kadir Şeker davasında yeni gelişme
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!