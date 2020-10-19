Çelişki ortaya çıktı, Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi!

Sosyal medya kullanıcıları hasta sayılarındaki hatayı fark ederek tepki gösterirken Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunda yer alan hasta sayısını değiştirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2020 Pazartesi, 22:42
Çelişki ortaya çıktı, Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi!
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki çelişki üzerine bugüne ilişkin hasta sayısını değiştirdi. Dünkü toplam hasta sayısında ortaya çıkan 68 hasta farkının üzerine Bakanlık, 19 Ekim'e ilişkin 1958 yeni hasta sayısını 2026 olarak değiştirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın 18 ve 19 Ekim günlerine ilişkin koronavirüs tablosu karşılaştırıldığında bugünkü hasta sayısı 68 eksik çıkıyordu. Sosyal medya kullanıcıları hatayı fark ederek duruma tepki gösterdi

Bakanlık ilk 1958 olarak açıklanan yeni hasta sayısı 2026 olarak güncelledi. 

19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSUNUN İLK HALİ 

19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSUNUN DEĞİŞTİRİLMİŞ HALİ


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