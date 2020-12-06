Cem Adrian'dan Türk Sanat Müziği albümü: 'Solmayan Şarkılar'
Cem Adrian, Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdiği yeni albümü "Solmayan Şarkılar"ı dinleyicilerle buluşturdu.
Müzik kariyerinde 15 yılı geride bırakan Cem Adrian'ın "Solmayan Şarkılar" albümütüm dijital platformlarda yerini aldı.
Türk Sanat Müziği'nin 10 kült eserinin, Cem Adrian düzenlemesi ve yorumuyla yer aldığı albümün çıkış şarkısı; sözleri Orhan Seyfi Orhon, bestesi ise Yusuf Nalkesen'e ait olan "Veda Busesi".
"Solmayan Şarkılar"ın ilk video klibi de "Veda Busesi"ne Mustafa Özen yönetmenliğinde çekildi.
Albümde yer alan eserler arasında ''Elbet Bir Gün Buluşacağız'', "Duydum Ki Unutmuşsun", ''Nasıl Geçti Habersiz'', ''İntizar'', ''Kalbimi Kıra Kıra'', ''Kulakların Çınlasın'', ''Senede Bir Gün'', ''Kader Diyemezsin'' ve ''Kıskanırım Seni Ben'' de bulunuyor.
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