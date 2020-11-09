Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama
Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuştu. Uzan, "Kanuni sorunlar çözülürse adayım" ifadelerini kullandı.
Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, TV5 televizyonunda canlı yayına katıldı. Mustafa Deniz ve Hasan Basri Akdemir’in sorularını yanıtlayan Uzan; gündeme ve ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.
'ÇÖZÜLÜRSE ADAYIM'
Akdemir’in “Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı mı” sorusuna da yanıt veren Uzan, “Şu andaki kanuni sorunlar çözülmeden bu sorunuza cevap veremem ama çözülürse adayım” ifadelerini kullandı.
İTTİFAK AÇIKLAMASI
Cem Uzan, kendisine dönük "İktidar tarafından getirilecek ve oyları bölecek" şeklindeki iddialara yanıt verdi.
Uzan, "Şu anda iki ittifak var. Üçüncü bir ittifakın oluşması da kuvvetli bir ihtimal. Genç Parti bu ittifaklardan birinde yer alacak. Hangisinde yer alma ihtimalinin daha yakın olduğunu da bu soruyu yönelten vatandaşlarımıza sorayım ve soruya soruyla cevap vereyim. Genç Parti hiçbir zaman bölen olmadı, olmayacak" diye konuştu.
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