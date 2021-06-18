Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinden ilk kareyi paylaştı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizisi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Komedyen Cem Yılmaz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yılmaz, yazın başlayacak ve dijital platformda yayımlanacak olan 'Erşan Kuneri' adlı dizisinin ana karakterinin fotoğrafını paylaştı.
Hem Twitter hem Instagram hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, gönderisine, "Erşan 1981!" notunu düştü. 48 yaşındaki ünlü komedyenin bu paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.
ERŞAN 1981 pic.twitter.com/oaB7wOvwGp— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 17, 2021
8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK
'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.
Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili açıklama yapan Cem Yılmaz, "Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel. Yolda geçen birkaç sahnemiz var. Kalan sahnelerimiz İstanbul'da. ibrahim Selim ve Necip Memili de kadroda olacak" şeklinde konuşmuştu.
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