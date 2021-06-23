Cem Yılmaz 'kamu spotu için para aldın' yorumlarına isyan etti: Gerçekten aptal olmak gerekir!
Aşı olmaya teşvik için kamera karşısına geçen Şener Şen, Ezgi Mola ve Haluk Bilginer'in ardından Cem Yılmaz da Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda rol aldı. Yılmaz, video için para aldığı yorumlarına ise sosyal medyadan yanıt verdi.
Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sanatçılar Şener Şen, Ezgi Mola ve Haluk Bilginer'in yer aldığı kamu spotları hazırlandı. Ünlü isimler, sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşulabilmesi için normal hayata geri dönülebilmesi için aşı çağrısında bulundu.
Son olarak aşıyı teşvik için kamera karşısına geçen isimlerden biri de komedyen Cem Yılmaz oldu. Yılmaz, yer aldığı ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan kamu spotunu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Aşı Olalım. pic.twitter.com/aLtrRJ0lzv— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 23, 2021
"GERÇEKTEN APTAL OLMAK GEREKİR"
Paylaşımın ardından Yılmaz'a 'video için para aldı' yorumları yapıldı. Ünlü komedyen, gelen yorumlara isyan etti. Eleştirilere, yine Twitter'dan yanıt veren Yılmaz, "Aşı kampanyasına katkı vermemizi isteyen Sağlık Bakanlığı'na tesekkür ederim. :)) Bu destek için “para” aldığımızı düşünmek için gercekten aptal olmak gerekir. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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