Cem Yılmaz, Netflix’te yayımlanacak olan Erşan Kuneri dizisinden yeni görseller paylaştı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilk kez G.O.R.A.'da izleyicilerin karşısına çıkardığı Erşan Kuneri'nin maceralarını anlatacak olan Netflix dizisi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yılmaz, yaptığı paylaşımla kurgusal karakterle aynı ismi taşıyacak diziden bazı sahneleri göstermiş oldu.
Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri sürüyor.
2022'de izleyiciyle buluşacak ve Netflix'te yayımlanacak dizinin setinden görüntüler gelmeye de devam ediyor. Son olarak komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni dizisi Erşan Kuneri'nin setinde çekilen yeni kareleri paylaştı.
Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Eğer 1 Erşan Kuneri filmi izliyorsanız, ne olup bittiğini anlamak çok zaman alabilir."
8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK
'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.
Dizi, Netflix'te yayımlanacak olan dizi, 2022'nin ilk aylarında izleyiciyle buluşacak.
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