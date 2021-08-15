Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'Erşan Kuneri' paylaşımı
Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayımlanacak olan 'Erşan Kuneri' isimli dizisinin çekimleri devam ediyor. Son olarak projeye ilişkin bir paylaşım, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi. Ünlü oyuncu, sette çekilmiş bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri sürüyor.
2022'de izleyiciyle buluşacak ve Netflix'te yayımlanacak dizinin setinden görüntüler gelmeye de devam ediyor. Son olarak komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni dizisi Erşan Kuneri'nin setinde çekilen fotoğrafları yayımlamıştı.
Diziye ilişkin bir paylaşım da, dizinin başrollerinden, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geldi.Ünlü oyuncu, dizi setinde çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kaygılaroğlu'nun 'Miki bar 81' notunu düştüğü paylaşım, Instagram'da kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK
'G.O.R.A.' ile 'Arif V 216'da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri'nin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Dizi, Netflix'te yayımlanacak olan dizi, 2022'nin ilk aylarında izleyiciyle buluşacak.
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