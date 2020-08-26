Cem Yılmaz’ın G.O.R.A. filminin çekildiği Serik’teki platoya haciz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Nuri Albayrak’ın holdingine bağlı Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 70 milyon borcu olduğu gerekçesiyle AKP'li Serik Belediyesi’nin 5 adet taşınmazına icra işlemi başlattı. Şirketin icraya verdiği yerler arasında Cem Yılmaz’ın G.O.R.A filminin çekildiği 173 dönümlük arazi üzerine kurulan Çandırwood'un da olduğu öğrenildi. Şirket ayrıca Boğazkent Mahallesi’nde 4 dönüm düğün salonu ve itfaiyenin olduğu arazi, Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde 14 dönüm, Kadriye Mahallesi’nde 2 dönüm araziye de haciz gönderdi.



Dün haciz konulan yerlerin satışı için İcra Müdürlüğü’nde ihale yapılmak istendi ancak ihale sırasında şirket avukatları ile Serikliler arasında tartışma çıktı. İhale sırasında önlem alan polis tartışmaya müdahale etti. Tartışma nedeniyle yapılamayan ihalenin 21 Eylül 2020 günü saat 11.00 da Serik Adliyesi’nde yapılması kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş. 2016-2019 yılları arasında Serik Belediyesi’den 70 milyon lira alacağı olduğunu açıklayarak, Belediye’nin 5 taşınmazına haciz getirmişti. Şirket, Belediye Meclis üyelerine gönderdiği bilgilendirme notunda, AKP'li Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın istifa etmesi karşılığında haciz işleminden vazgeçeceğini belirterek, Aputkan’a “Belediye başkanının abartılı derecedeki takıntılı, kuşkulu, iftira atmaya kadar inanmışlık içeren raddeye ulaşmış bu davranışlarının tümünün normal olmadığı, tıp dilindeki tabir ile Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) adı verilen ruhsal bir hastalığa yakalandığı göstermektedir” demişti.

Aputkan ise şirketin açıklaması karşısında kendisini savunarak, şirket yetkililerinin telefonla arayıp kendisini tehdit ettiğini kaydederek, “Telefonla da tehdit. Telefonla aradı, ifade şu ‘Ben birçok belediye başkanı gördüm. Türkiye’nin her belediyesiyle, CHP’siyle de iş yapıyorum. Türkiye’deki belediye başkanlarının ne olduğunu bilirim’. Gerisini nokta nokta geçiyorum” ifadelerini kullanmıştı.