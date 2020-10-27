Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

27 Ekim 2020 Salı, 17:20

Koronavirüse yakalanan milletvekilleri arasına MHP’den ihraç edilen Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt da girdi.

Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyuran Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Covid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.



