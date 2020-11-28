Cemal Enginyurt'tan AKP'li isme olay gönderme

28 Kasım 2020 Cumartesi, 09:23

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün AKP öncesini işaret ederek “Araba var mıydı araba” sözleri tartışma yaratmıştı...

Üstelik bu tartışmanın ardından konuşmaya dair TBMM tutanaklarının değiştirildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra da TBMM Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı sorumluluğu üstlenerek istifa etmişti.

Bu tartışmaya atıfta bulunan MHP’nin ihraç edilen ismi Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından esprili bir tweet paylaştı.

Tahta çubuklardan derme çatma yapılan bir mini arabaya binerken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Enginyurt, “18 yıl önce, ARABA vardı da biz mi binmedik” ifadelerini kullandı.

Enginyurt’un bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İŞTE O PAYLAŞIM

18 yıl önce, ARABA vardıda biz mi binmedik? pic.twitter.com/QV8oOkTDMD — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 27, 2020



