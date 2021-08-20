Cemal Enginyurt’tan Erdoğan'a çok sert sözler!

20 Ağustos 2021 Cuma, 12:19

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir cuma namazı çıkışında Taliban ile inanç noktasında bir ayrılıklarının olmadığını söyledi. Bu sözler Türkiye'de çok büyük tepkilere yol açtı.

FOX ekranlarında "FOX Çalar Saat" e konuk olan Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'a yakın mesajlar vermesine çok sert tepki verdi.

Taliban'ın İslam ile alakasının olmadığını söyleyen Enginyurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün laik Türkiye'sinde böyle bir yapılanmanın desteklenmemesi gerektiğini ifade etti.

MÜSLÜMAN KENDİ KARDEŞİNİN KAFASINA KURŞUN SIKAMAZ

Enginyurt şunları söyledi:

Taliban ile aynı fikirde olamayız. Müslüman olamaz. Müslüman kendi kardeşinin kafasına kurşun sıkamaz. Bir kadını sokak ortasında infaz edemez. Müslüman 6 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunamaz. Müslüman Müslümanı öldüremez.

KADINA ZULÜM EDEN MÜSLÜMAN OLAMAZ

Allah bir insanı öldüren bi insanı öldürmüş gibi olur derken bunlar sokak ortasında 5 infaz yapıyor. Biz diyoruz ki Taliban Müslüman. Seviniyorlar şeriatı getirdi diye. Taliban şeriat değil. Kadına zulüm eden bir Müslüman olmaz.

UTANMADAN AKP ESKİ VEKİLLERİ ŞERİATI SAVUNUYOR

Bizim dinimizde ben sizi bir erkekle bir dişiden yarattım birbirinizi sevip tanışasınız diye. Bu Taliban kimseyi sevmiyor. Kendi insanından nefret ediyor, çocukları öldürüyor, kadınlara tecavüz ediyor. Buna şeriat diyerek birileri seviniyor. Utanmadan AK Partinin eski vekilleri şeriatı savunuyor. Böyle bir Taliban ne şeriat ne İslam'dır.

BENİM VE TÜRK MİLLETİNİN TALİBAN'LA FİKİR AYRILIĞI VAR

Yetimin hakkını koruyan İslam, birbirine yardım eden İslam bu Taliban'a bakınca aynı İslam olur mu? Cumhurbaşkanı diyor ki Taliban'la fikir ayrılığı yok. Benim var, Türk milletinin var. Biz demokratik ve laik Türkiye'de yaşıyoruz. Mustafa Kemal böyle bir ülke bıraktı bize. Alevi-Sünni diye çatışmayın dedi. 83 milyon beraber olmamız gerekirken şu anda Taliban'ı kötülüyoruz diye bizi din dışı ilan edecek kadar yoldan çıkanlar var. Bu Taliban İslam değil. ABD işgaline son vermişmiş geçin bunu. Taliban'ı yaratan Amerika.

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARI MÜSAADE ETMEYECEK

Birileri gülmeye, elini ovuşturmaya başladı ki biz başarır mıyız diye. Başaramazsınız. Taliban gibi olanların bu ülkede başarıya ulaşma imkanı yok. Cumhuriyete bağlı olan bizler, Türkiye Cumhuriyetini sevenler, Atatürk'ün çocukları bu ülkede Taliban oluşmasına müsaade etmeyecekler. Taliban'ı tanıma telaşında bulunma, Mevlüt Çavuşoğlu'nun dediği gibi dış dünyayı takip et. Amerika, Kanada tanımıyor. Türkiye olarak bize ne oluyor ya!