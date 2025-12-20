Dusan Alimpijevic'ten hakem tepkisi! 'Bu nasıl mümkün olabilir?'

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, TOFAŞ maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ZORLU BİR TAKVİMDEN GEÇİYORUZ"

Zorlu bir fikstürden geçtiklerini vurgulayan Sırp çalıştırıcı, sakatlıkların takımı zorladığını belirterek, "Zorlu bir takvimden geçiyoruz. Sakatlanan oyuncular var. Önemli olan şey kazanmaktı" dedi.

ALIMPIJEVIC'TEN FEDERASYONA TEPKİ

Maçın ardından hakem yönetimine ilişkin sert ifadeler kullanan Alimpijevic, geçmişe dair bir durumu gündeme getirerek şu sözleri sarf etti:

"Ama anlamadığım şey, iki yıl önce Twitter'dan 'Dusan evine git' yazan hakemin oğlu, bugün benim maçımı yönetiyor. Bu nasıl mümkün olabilir?"

"BİRAZCIK AKILLI OLAN MAÇA BAKSIN"

Bu sözleri galibiyete rağmen söylediğinin altını çizen deneyimli başantrenör, "Ben bugün bunu kazanmamıza rağmen söylüyorum. Yenilsem ve bunu söyleseydim bahane bulduğumu söyleyeceklerdi. Birazcık akıllı olan maça baksın" ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.

ALIMPIJEVIC NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Beşiktaş Gain Başantrenörü Alimpijevic'in 2 yıl önce kendisi hakkında 'Dusan go home' tweeti atan eski hakem Fatih Söylemezoğlu'nun oğlu olan maçın 2. hakemi Batuhan Söylemezoğlu için bu ifadeleri kullandığı öğrenildi.