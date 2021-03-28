Cemal Enginyurt'tan iktidara tepki şiiri: Biri kokain çeker varlıktan biri intihar eder yokluktan
AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun Türkiye gündemini sarsan uyuşturucu madde kullandığı sırada çekilen görüntülerine bir tepki de eski MHP'li Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt, yolsuzluk ve yoksulluk vurgusu yaptı.
MHP'den ihraç edilen Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya platformu Twitter'daki paylaşımlarıyla Cumhur İttifakı'na sert eleştiriler yöneltmeye devam ediyor.
Enginyurt, AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun milyonluk aracında kokain kullanırken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra şiir yazdı. Enginyurt, paylaşımında adaletsizliğe ve yoksulluğa vurgu yaptı.
İşte Enginyurt'un yazdıkları
Biri kokain çeker varlıktan,
Diğeri intihar eder yokluktan.
Biri "partim" der savunur bunu,
Diğeri bulamaz bulguru, unu.
Biri lüks araçta içer pudra şekeri,
Diğeri vitrinde görür elma şekeri.
Biri büro elamanı biner Mercedes'e,
Diğeri para bulamaz metrobüse.
Yeyin efendiler yeyin.
AKP'li Hamza Dağ'ın danışmanı olan Kürşat Ayvazoğlu'nun skandal görüntülerinin ardından AKP kanadından açıklama yapılmış ve Ayvatoğlu'nun sıradan bir büro çalışanı olduğu ileri sürülmüştü.
Birçok partili Ayvatoğlu'nu AKP ile ilişkilendirmenin doğru olmadığını söyleyip, görüntüleri 'kokain kullanımı' üzerinden değerlendirmeye yönelik bir çaba içine girdi. Muhalefet ve yurttaşlar ise genç bir büro çalışanı diye lanse edilen Ayvatoğlu'nun sahibi olduğu zenginliğe nasıl ulaştığı, kimlerle irtibat halinde olduğu, devletin en üzt düzey isimleriyle nasıl fotoğraf çektirdiği konuları üzerinde duruyor.
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