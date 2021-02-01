Cemil Çiçek'ten yeni açıklama: Sözlerim ‘başka taraflara’ çekildi

01 Şubat 2021 Pazartesi, 16:38

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği “Derhal tahliye edilmeli” kararı ile ilgili AİHM kararına uyulması gerektiğini söyledi. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da Çiçek'in sözleri için “Makul bir ses mi duyduk? Hadi hayırlısı” yorumunu yaptı.

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına bağlanan Çiçek, sözlerinin sözlerinin ‘başka taraflara çekildiğini’ ileri sürerek, polemik konusu yapıldığını söyledi. Çiçek, ‘şahıslarla ilgili değil ilkelerle ilgili konuştuğunu’ belirterek, “Ben ‘Hukukun işini hukuka bırakalım’ dedim” ifadelerini kullandı.

AİHM'le ilgili sözlerine de açıklık getiren Çiçek, “Şunlar serbest bırakılsın gibi bir şey ne kafamın arkasından çıkar ne de sözlerimden çıkar” dedi. Çiçek, hukuk çerçevesine vurgu yaptığını belirterek, “Herkes hukuka baksın, prensipleri dile getirdim” diye konuştu.

Çiçek, başkanlık sistemine ilişkin ise “İktidarın uygulamaları yanlış, eksik, hatalı olabilir. Bunun hukuki sonuçları olur, siyasi sonuçları olur. Önemli olan denge ve denetleme kurumlarının kurulması. Her sistem denge denetleme mekanizmalarını kurduğu sürece demokratik olur. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili sistemin aksayan yönleriyle ilgili çalışma yapıldı bu gizli bir şey değil. Bundan neden polemik çıkarılıyor anlamıyorum. Partili cumhurbaşkanlığını tartışıyoruz. ABD'de partili devlet başkanı değil mi? Mesela partili olup olmaması değil. Önemli olan denge ve denetleme sistemi. Denetleme ve denge sistemi bu sistemde yerinde mi sorusuna Cemil Çiçek, "bu kurumlar var ama bunların işleyişinde aksaklıklar var demek başka bir şeydir” dedi.