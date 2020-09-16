Cenaze evde kaldı, aile salgına yakalandı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

İddiaya göre, Akçadağ ilçesinde yaşayan Bektaş Kaya, önceki gün koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamladığı söylenerek evine gönderilen Kaya, 1 saat sonra yaşamını yitirdi. Kaya’nın cenazesi ise sabahtan akşama kadar evde bekletildi. Kaya’nın durumunu sosyal medya hesabından açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin cenazeyi almak için araç dahi göndermediğini belirterek “Pandemi dönemini iyi yönettiğini söyleyenler bir cenazeyi gömmekten aciz. Bu Türkiye’nin gerçeğidir. Türkiye’nin birçok yerinde bu şekilde cenazeler bekliyor. İnsan utanç duyuyor. Ailenin tamamı korona olmuş durumda. Aradan 7 saat geçmesine rağmen cenaze bekliyor” diye konuştu. Ağbaba’nın açıklamasının ardından ekiplerin saat 19.00’dan sonra gelerek cenazeyi evden aldıkları bildirildi.