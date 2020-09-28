Cenevre, dünyanın en yüksek asgari ücreti teklifini kabul etti

28 Eylül 2020 Pazartesi, 17:49

Asgari ücretin uygulanmadığı İsviçre'de Cenevre kantonunda yapılan referandumla dünyanın en yüksek asgari ücreti kabul edildi.

Buna göre kantonda saatlik asgari ücret en az 23 İsviçre Frangı olacak. Bugünkü kurla bu saatlik 190 liraya denk geliyor. Cenevre'de daha önce 2 farklı referandumla vatandaşlar asgari ücret getirilmesine 'hayır' oyu kullanmıştı. Ancak koronavirüsün etkisiyle bu sefer oy kullananların yüzde 58'i asgari ücrete 'evet' dedi.

2 HAFTA BABALIK İZNİ VERİLECEK

Böylece Cenevre 26 kantondan oluşan ülkede asgari ücret uygulamasının getirildiği 3. kanton oldu. Ülkede tam zamanlı çalışanlar haftada ortalama 40 saat çalışıyor. Bu da aylık asgari ücretin tam zamanlı çalışan birisi için 4 bin 100 İsviçre Frangı yani 33 bin 880 TL olması anlamına geliyor.

Neuchatel ve Jura kantonlarında çalışanlar ise saatlik en az 20 frank kazanıyor. Bu da aylık yaklaşık 3 bin 560 franga (29 bin TL) denk geliyor.

Ülkede aylık ortalama ücret ise bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre frangı. (Yaklaşık 53 bin 793 TL)

İsviçre'de kişibaşı yıllık gelir geçtiğimiz yıl 79 bin 406 dolar olarak kayıtlara geçti.

BirGün'ün aktardığına göre, kanton çağındaki bu referandumun yanında dün ülke çapında da ayrı bir referandum sonuçlandı. Yüzde 57'lik destekle İsviçre genelinde doğum sonrasında erkeklere 2 haftalık babalık izni verilmesine karar verildi.