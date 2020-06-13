Cengiz Holding önündeki KYK eylemine gözaltı

13 Haziran 2020 Cumartesi, 17:05

İstanbul Altunizade'deki Cengiz Holding binası önünde "Cengiz Holding'in borçları değil, KYK borçları silinsin" pankartı açarak basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale sonucu bir öğrenci gözaltına alındı.

Öğrencilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cengiz İnşaat’ın kurulduğu yıl ve akabinde doğan gençlerin büyük çoğunluğu şu an işsizken, Mehmet Cengiz’in halktan alınan vergilerle milyar dolarlar içerisinde yüzmesi hangi adalete sığar? Daha geçen gün 280 bin KYK öğrenim kredisi borçlusuna haciz geldiğini öğrendik. İşsiz bir üniversite öğrencisine borcunu ödeyemediği için haciz gönderenler, halkın vergilerini talan edenlerin bu talanını nasıl daha görkemli yapabiliriz diye hummalı çalışmalar içeresindeler. Bu yıl mezun olacak 4 yıllık bölüm okuyan arkadaşlarımızın faiz eklenmeden ödemesi gereken tutar 21 bin TL’den fazladır. Evlerimize haciz gönderenlere soralım, iş yoksa borç ödenir mi? İşsizliğe, yoksulluğa ve gelir adaletsizliğine karşı Güvence Hareketi’nde buluşan üniversiteliler olarak Cengiz Holding’in vergi borcunu silenlerden talebimiz KYK borçlarımızın silinmesidir! Bütçe yok mu diyorsunuz? Cengiz’in silinen vergi borcu faiziyle geri getirilerek KYK borçlarımız silinsin. Kamu ihaleleriyle peşkeş çekilen milyar liralar bizlere gelir güvencesi olarak sağlansın. 100 binlerce işçiyi güvencesiz ve düşük ücretlerle çalıştıran Cengiz Holding ve şürekasına servet vergisi getirilsin!"