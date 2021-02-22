CHP'li Başarır Meclis'e taşıdı: 'Cengiz, Limak, Kolin'e müjde, esnafa gelince güle güle'

22 Şubat 2021 Pazartesi, 12:55

Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'ya Covid-19 salgını mücbir sebep kabul ederek, 2 yıl ek işletme süresi verdi. Kira ödemelerini de faiziyle birlikte 2024'e erteledi. Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa konsorsiyumunun şirketi İGA'ya 2020 için verilen 333,8 milyon Euro yolcu gelir garanti ücretinin eksik kalan kısmının sağlanan destekler sonrası bu yıl ödenmeyecek.

İGA’nın ödemelerini ertelenmesini hatırlatan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İGA’nın ortağı şirketlerin devletten defalarca ihale aldığını hatırlatarak, “COVİD-19 salgını nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan esnaflarımıza sadaka gibi sadece 1000 lira destek sağlanırken, dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketlere devasa desteklerin sağlanması toplum vicdanında büyük yaralar açmıştır” dedi.

'ESNAFA GÜLE GÜLE'

“İktidar; Cengiz, Limak, Kolin ve Mapa gibi yandaş şirketler söz konusu olunca müjde, esnafa gelince güle güle anlayışını terk etmelidir” diyen Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesinde, şu sorulara yanıt istedi:

"Dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketler sıralamasında yer alan Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa şirketlerine her türlü kolaylık sağlanırken, aynı kolaylık neden bitik durumdaki olan esnaflarımıza gösterilmemiştir? Esnaflara yapılan topu topu 1000 TL’lik destek yardımı ile söz konusu şirketlere sağlanan destek, hukuk devletinde olması gereken eşitlik ilkesi ile ne derecede bağdaşmaktadır?

Esnaflara komik tutarda destek sağlanırken, AGİ başta olmak üzere havalimanı işletmecisi olan şirketlere verilen hatırı sayılır desteği sosyal medya hesabınızdan müjde verircesine açıklamanız ne derecede doğru bir yaklaşımdır?

‘ESNAFA SADAKA GİBİ, 5’Lİ YANDAŞA YÜKLÜCE DESTEK’

Esnafa sadaka gibi, kamuoyunda 5’li yandaş şirket olarak bilinen müteahhitlere yüklüce destek sağlanmasındaki kaynağın vatandaşlardan toplanan vergilerden oluştuğunun farkında mısınız?

İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA ile anlaşma konusunda mahsuplaşma yoluna gidilmiş midir? Gidilmişse bu mahsuplaşma hangi şartlar çerçevesinde sağlanmıştır?

Esnaf, çiftçi, emekli, memur, işçi vb. tüm vatandaşlar büyük ekonomik sıkıntılar yaşarken dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketlere sağlanan destek, kamu vicdanı açısından yeniden gözden geçirilecek midir? Geçirilmeyecekse gerekçeleri nelerdir?"