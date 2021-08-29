Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla gollerine devam ediyor
Fransa Ligue 1 'de Marsilya ve Saint-Etienne karşılaşmasına Cengiz Ünder'in performansı damga vurdu.
Marsilya, Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Saint - Etienne'yi konuk etti. Orange Velodrome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-1 kazandı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada M. Guendouzi, 51. dakikada Gerson ve 68. dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaydetti. Saint - Etienne'nin tek golü ise 32. dakikada Kolodziejczak'tan geldi.
Yeni takımı Marsilya'da oynadığı 2 resmi maçta 2 gol atan Cengiz Ünder, bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Fransız ekibiyle 3. maçına çıkan milli futbolcu, 3. golünü kaydetti.
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