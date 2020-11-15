Cenk Everton'da kalacak mı?
Yaşadığı sakatlıkta Everton'ın kendisine ailenin bir üyesi gibi davrandığını söyleyen golcü futbolcu Cenk gelecekten umutlu.
Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası Ekim ayında futbola geri dönen Mİlli Takım oyuncusu Cenk Tosun, Everton'ın internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Yaşadığı sakatlıkta Everton'ın kendisine ailenin bir üyesi gibi davrandığını söyleyen golcü futbolcu gelecekten umutlu. Takıma daha fazla yardımcı olmak istediğini söyleyen Tosun, "Calvert-Lewin ve Richarlison gerçekten çok iyi oynuyorlar ama her maçta oynayamazlar, robot değiller. Kendimi Everton'ın yeni bir transferi gibi hissediyorum.
Yanlış yaptığım şeyleri tekrar etmeyeceğim. Şimdi daha farklıyım. Takıma daha fazla yardımcı olmak için daha iyi antrenman yapıyorum ve daha çok hazırlanıyorum. Zinde kalmalıyım. Şans geldiğinde bunu kullanmalıyım" dedi.
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