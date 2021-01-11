Cenk Tosun'a, 'kurt' sevinci için soruşturma!
Cenk Tosun'un ofsayt nedeniyle iptal olan golünden sonra Türkiye'de ülkücülerin işareti olarak bilinen kurt işareti yapması İngiliz basınında büyük yankı gördü.
İngiltere Premier Ligi'nde yer alan Everton takımında oynayan Türkiyeli futbolcu Cenk Tosun'un, oynadığı Federasyon Kupası maçında attığı golden sonra yaptığı kurt işareti tepki aldı. Federasyon Kupası üçüncü tur maçında Rotherham United ile oynanan maçta attığı ikinci golden sonra yaptığı işarete, federasyon soruşturma açtı. Tosun'un attığı gol de VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Everton, 9. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 56. dakikada Matthew Olosunde'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin 93. dakikasında Abdoulaye Doucoure'nin attığı golle 2-1'lik galibiyete ulaşan Everton, Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Tosun'un ofsayt nedeniyle iptal olan golünden sonra Türkiye'de ülkücü işareti olarak bilinen kurt işareti yapması İngiliz basınında büyük yankı gördü, olayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bu yorumlarda, Fransa’nın yasakladığı ve Türkiye’de sağcı-faşist bir grubun işareti olduğu belirtilerek, bu tür ırkçı davranışlara İngiliz futbolunda yer verilmemesi gerektiği belirtildi.
Yoğun tepkiler üzerine bir açıklama yapan Cenk Tosun, böyle bir grubun olduğunu bilmediğini, gökyüzüne doğru bir hareket yaptığını ve tanrıya teşekkür etme maksadıyla bu hareketi yaptığını söyledi.
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