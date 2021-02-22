Cenk Tosun'un son durumu
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un tedavisi bir hafta daha sürecek. Milli futbolcu, siyah beyazlıların Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 26. haftasını bay geçen Beşiktaş, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.
Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un tedavisine 1 hafta daha devam edilmesine karar verildi. 29 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un tedavileri tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan iki futbolcu da mücadelede görev yapabilecek.
Sakatlıkları süren Ghezzal ve Montero da bu hafta yok. İki oyuncun bir sonraki hafta Beşiktaş'ın deplasmanda yapacağı Yeni Malatyaspor maçına kadar hazır olmaları planlanıyor.
Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- En çok vakanın görüldüğü ilde ek tedbirler alındı