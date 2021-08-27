CENTCOM Komutanı Taliban'la istihbarat paylaşımını açıkladı

27 Ağustos 2021 Cuma, 14:05

ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'ı cihatçı Taliban’ın ele geçirmesinin ardından terör örgütü IŞİD-Horasan, geçtiğimiz gün Kabil Havalimanı bölgesinde saldırı gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan ise (CENTCOM) Taliban'a müttefik muamelesi geldi.

CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie, 'ABD ile Taliban arasında istihbarat paylaşımı operasyonu yürütüldüğünü, iki tarafın 31 Ağustos'ta tahliyelerin tamamlanması gibi ortak bir amacı paylaştığını' söyledi.

İSTİHBARAT PAYLAŞILDI

Taliban'dan "Bu ortak amacı uyumlu tuttuğumuz sürece birlikte çalışmak faydalı oldu" diye söz eden ABD'li general, terör tehditlerine ilişkin bazı istihbaratın örgütle paylaşıldığını ve bunun işe yaradığını dile getirdi:

"Bu istihbaratın [terörist tehditlerle ilgili] versiyonlarını Taliban ile paylaşıyoruz, böylece onlar gerçekten baskınlar yapıyor... (Olası saldırıların) bazılarını engellediklerini düşünüyoruz."

‘TALİBAN’DAN DAHA FAZLA İNSAN KAYBETTİK’

Tahliyelerin gerçekleştiği Kabil Havaalanı bölgesinde dün ABD askerleri dahil onlarca kişinin öldüğü saldırıların gerçekleşmesine Taliban'ın kasten izin verdiğine inanmalarına yol açacak herhangi bir istihbarata sahip olmadıklarını aktaran McKenzie, IŞİD-Horasan'ın üstlendiği saldırıların gerçekleşmesine Taliban'ın izin verme potansiyeliyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Bilmiyorum. [Taliban'ın] buna izin verdiğine beni ikna edecek herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum."

Son haberlere göre, IŞİD-Horasan'ın tarafından üstlenilen Kabil Havaalanı bölgesine yönelik intihar saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişi öldü, 1300'den fazla kişi yaralandı. İsmi açıklanmayan bir Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini söyleyerek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik" dedi.

Kaynak: Sputnik Türkçe