Çerçioğlu'ndan çok beğenilen konuşma: Hrant Dink, Uğur Mumcu, Türkan Saylan, Deniz Gezmiş...

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:57

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığına seçilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu seçildi. Çerçioğlu kurultaya katılan partilileri selamlayarak, “Bugün sizlerin teveccühü ile kurultayda divan başkanı olarak görev yapacağım. Bu görev için bana güvenen kurultayımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün Divan Başkanı seçilmemi, siyasette eşit haklara sahip olmamı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duygularımı ifade ediyorum” diye konuştu.

Çerçioğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmek istenmesine tepki gösterdi ve “Sözleşmeyi feshetmek, kadın cinayetlerinin önünü açmak demektir. İstanbul Sözleşmesi’nin her zaman yanındayız” dedi.

CHP’nin Türkiye’nin güvencesi olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, partilerinin kuruluş tarihini anlattı. Kılıçdaroğlu’nun “Devleti tekrar devlet ana yapağız” sözünü hatırlatan Çerçioğlu, “Şefkatli, korumacı, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, Kuvayi Milliye’yi, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Türkan Saylan, Bülent Ecevit, Erdal Eren, Deniz Gezmiş, Pir Sultan’ı da anarak şöyle konuştu:

“Biz mücadelesini Kuvay-ı Milliye'den, azmini Türkan Saylanlardan, gücünü Deniz Gezmişlerden, vicdanını Erdal Erenlerden, özgürlüğünü Bülent Ecevit'in güvercinlerinden, iradesini Mustafa Kemal Atatürk'ten almış bir neslin evlatlarıyız. Bu yüzden biz sözümüzü tutarız