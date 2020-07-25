CHP Genel Başkanlık seçimi bugün, yarışın yaşanacağı PM seçimi yarın

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

CHP’nin koronavirüs salgını dolayısıyla ilk kez seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 37. CHP Kurultayı bugün Bilkent Odeon’da başlayacayak. İlk gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapsamlı bir manifesto açıklaması bekleniyor.

Genel başkanlık seçiminin de yapılacağı ilk günde, delege desteğini bulmaları halinde İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman genel başkanlık için yarışacak. Söz konusu isimlerin aday olabilmesi için 68 delegenin imzasına ihtiyaç bulunuyor.

Saat 10.00’da başlayacak kurultayda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun divan başkanı olarak görev yapması bekleniyor. Kurultayda saat 11.00’de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kapsamlı bir konuşma yapacak.

Kurultaya 1356 delegenin yanı sıra yalnızca görevli olanlar ile katılacağını ifade eden onur üyeleri alınacak. Pandemi koşulları nedeniyle ayrı ayrı alanların oluşturulduğu Odeon’da seçimler için 44 sandık ve her sandıkta üç farklı kabin olmak üzere toplam 132 kabin oluşturulacak. Gazeteciler için de ayrı bir alanın oluşturulduğu kurultaya girişte ateş ölçümü yapılacak, maske takılması zorunlu tutulacak.

Kurultayda asıl yarış ikinci günde PM için yapılacak seçimlerde yaşanacak. Toplam 60 üyeden oluşan PM’nin 8 üyesi, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan (BYKP) seçiliyor. Kılıçdaroğlu’nun 52 üye için bir anahtar liste hazırlayacağı belirtiliyor.

PM adayı olarak seçime katılabilmek için 10 delegenin imzası gerekiyor.

İKİ KATI GENÇLİK KOTASI

Bu arada basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, onbinlerce kişinin katılımıyla yapmayı planladıkları kurultayı Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tedbirlere uygun olarak seyircisiz bir şekilde, delege ve onur üyelerinin katılımıyla yapılacağını ifade etti.

Kurultayda ilk kez uygulanacak kararlar olduğunu kaydeden Salıcı, “Bir tanesi şimdiye kadar yüzde 10 olan gençlik kotası 20’ye çıkarıldı. Yüzde 33’lük cinsiyet kotası uygulanıyor. Aynı zamanda genel başkanlık için imza oranı da yüzde 10’den yüzde 5’e düşürüldü. Mahalleden başlayarak, ilçede, ilde, genel merkeze kadar seçimle gelindiğini her arkadaşımız görsün istiyoruz. Yüzde 5 imzayı sağlayan değerli genel başkan adayı arkadaşımız olursa onlar imzayı takdim edip, aday olacaklar” diye konuştu.