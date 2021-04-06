Çernobil dizisinin Dyatlov'u Paul Ritter yaşamını yitirdi

İngiliz oyuncu Paul Ritter, beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 17:21
Çernobil dizisinin Dyatlov'u Paul Ritter yaşamını yitirdi
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HBO'nun "Çernobil" dizisinde Anatoly Dyatlov karakterini canlandıran oyuncu Paul Ritter, dün gece yaşamını yitirdi.

Oyuncunun ölümünü duyaran menajeri haberi "Paul Ritter'in dün gece öldüğünü büyük bir üzüntüyle teyit edebiliriz. Paul, karısı Polly ve oğulları Frank ve Noah yanındayken evinde huzur içinde öldü. 54 yaşındaydı ve beyin tümöründen muzdaripti. Paul, olağanüstü bir beceriyle sahnede ve ekranda çok çeşitli roller oynayan olağanüstü yetenekli bir oyuncuydu. Son derece zeki, nazik ve eğlenceliydi. Onu çok özleyeceğiz." açıklamasıyla doğruladı.

Son olarak geçen sene final yapan "Friday Night Dinner" adlı televizyon dizisinde Martin Goodman karakterini canlandıran Ritter, Çernobil dizisinde Anatoly Dyatlov, Harry Potter serisinde Eldred Worple, James Bond filmi Quantum of Solace'ta Guy Haines rolleriyle tanınıyordu.


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