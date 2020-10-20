Cerrahpaşa dekanı açıkladı: İki katına yakın artış var
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Gönen, ''Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 19 Ekim vaka sayısı da uzun süre sonra 2 bini aştı. Açıklanan 75 vefat sayısı ise, 2 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen'de vaka sayılarında ve hastane başvurularındaki artışa dikkat çekerek uyarıda bulundu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Gönen, şu ifadeleri kullandı:
''Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim”
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