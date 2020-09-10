‘Cesaret veriyorlar’

10 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Nisa P., 17 yaşındayken Hasan G.’nin (23) kendisine damardan uyuşturucu verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu ve bu anları videoya alarak şantaj yaptığını kaydetti.

Olayı sosyal medyada paylaştıktan sonra Hasan G.’nin gözaltına alındığını ama bir gün sonra serbest bırakıldığını belirten Nisa, “Cinsel saldırı ve kadın cinayetlerinde kamuoyu baskısını azaltmak için sanıklar 1 gece ya da 1 hafta tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılıyor. Hasan G. bir an önce tutuklanmalı. O serbest bırakıldığı için cesaret alacak ve başka kadınlara da bunu yapacak” dedi.

Nisa P., Şubat 2019’da tanıştığı Hasan G.’nin Ağustos 2019’da kendisine şantaj yoluyla cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Nisa P. “Videoyla Ağustos 2019’da ‘Ailene söylerim, çevrene yayarım’ diyerek şantaj yaptı. Yaşadığım yer de küçük bir yerdi. Beni evine çağırıp tecavüz etti. Bu şantaj Eylül 2019’a kadar devam etti. Videoyu Mayıs 2020’de yaydığını öğrenince şikayet ettim” diye konuştu.

SAVCI ‘4 AYDIR NEREDEYDİN’ DEDİ

Olayı sosyal medyada paylaşması ile 2 Eylül’de Hasan G’nin gözaltına alındığını ve hakkında tutuklama kararı verilmesine karşın nöbetçi mahkemece serbest bırakıldığını söyleyen Nisa P., “Ağlayarak ifade verdim. Savcı bana ‘4 aydır neredeydin’ dedi. Ben de ona, ‘Buraya onlarca kez geldim. Her geldiğimde beni eve geri yolladınız. Kamuoyu oluştuktan sonra harekete geçtiniz. Benim suçum ne?’ diye sordum” açıklamasında bulundu.

Hasan G’nin kendisine HPV virüsü de bulaştırdığını söyleyen Nisa P., “Bana, ‘Bunu benim bulaştırdığımı kimseye söylemeyeceksin yoksa sen rezil olursun’ diyerek tehditlerde bulundu. Ölüm riski olduğu için ameliyat olmak zorunda kaldım. Annem hep yanımda oldu ama babam beni evlatlıktan reddetti” dedi.

Cinsel saldırı ve kadın cinayetlerinde kamuoyu baskısını azaltmak için sanıkların 1 gece ya da 1 hafta tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını vurgulayan Nisa P., şöyle devam etti: “Can güvenliğim yok. Adaletin olduğunu düşünmüyorum. Caydırıcı cezalar yok. Kanunlar, İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı bu kadar tecavüzcü, kadın katili dışarıda gezmezdi. Hasan G. bir an önce tutuklanmalı. Daha fazla kadına şantaj yapmasını, virüs bulaştırmasını istemiyorum. O serbest bırakıldığı için cesaret alacak ve başka kadınlara da bunu yapacak. Tecavüzün meşrulaştırılmasını istemiyorum.”