Cesedi dinozor heykelinin içinde bulunmuştu: Ölüm nedeni belli oldu
Barcelona'da, hakkında kayıp ihbarı yapılmasından bir kaç saat sonra, şehirdeki dinozor heykelinin bacak kısmında cansız bedeni bulunan adamın kaza sonucu öldüğü belirlendi.
Fotoğraf: Google Maps
İspanya Polis Teşkilatı Mossos d'Esquadra, dün Barcelona'da bir sinemanın tanıtım reklamı için konulan ve uzun süredir bölgede bulunan bir dinozor heykelinin bacak kısmında bulunan cesetle ilgili açıklama yaptı.
Sputnik'in aktardığına göre, AFP'ye konuşan polis yetkilisi, "Her şey bunun kazara bir ölüm olduğunu gösteriyor" dedi.
Yetkili, ismi açıklanmayan adamın neden heykelin içine girdiğinin bilinmediğini ancak olay yerinde suça dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.
Dün, yerel medya kaynakları, adamın dinozorun içine düşürdüğü cep telefonunu almaya çalışırken hayatını kaybettiğini yazmıştı.
Adamın cesedi, dinazorun etrafında oyun oynayan baba-oğul tarafından fark edilip polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedi heykelin içinden çıkarmıştı. Adamın ayrıca evsiz olduğu ve ailesinin iki gün önce kayıp ihbarında bulunduğu belirtilmişti.
?? Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1— El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021
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