Cesedi dinozor heykelinin içinde bulunmuştu: Ölüm nedeni belli oldu

25 Mayıs 2021 Salı, 16:12

Fotoğraf: Google Maps

İspanya Polis Teşkilatı Mossos d'Esquadra, dün Barcelona'da bir sinemanın tanıtım reklamı için konulan ve uzun süredir bölgede bulunan bir dinozor heykelinin bacak kısmında bulunan cesetle ilgili açıklama yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre, AFP'ye konuşan polis yetkilisi, "Her şey bunun kazara bir ölüm olduğunu gösteriyor" dedi.

Yetkili, ismi açıklanmayan adamın neden heykelin içine girdiğinin bilinmediğini ancak olay yerinde suça dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Dün, yerel medya kaynakları, adamın dinozorun içine düşürdüğü cep telefonunu almaya çalışırken hayatını kaybettiğini yazmıştı.

Adamın cesedi, dinazorun etrafında oyun oynayan baba-oğul tarafından fark edilip polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedi heykelin içinden çıkarmıştı. Adamın ayrıca evsiz olduğu ve ailesinin iki gün önce kayıp ihbarında bulunduğu belirtilmişti.