İspanya’da taktik savaşından Lewis Hamilton galip çıktı

09 Mayıs 2021 Pazar, 17:51

Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışta kazanan Mercedes oldu. Kariyerinde 100. kez yarışa ilk sıradan başlayan Hamilton, start anında yerini kaybetti. İlk pit stopların ardından Lewis Hamilton 42. turda ikinci kez pite geldi. Birinci sıradaki Max Verstappen ile 22 saniye fark oluşurken İngiliz pilot 18 turda farkı kapattı ve 61. turda rakibini geçerek ilk sıraya yerleşti. Hamilton aldığı galibiyetle Verstappen ile puan farkını 14’e çıkarttı ve sezonun üçüncü zaferini elde etti.

RED BULL’UN PLANI TUTMADI

Lewis Hamilton’ın ikinci kez pite gelmesine karşılık vermeyen ve Verstappen’i pistte tutma kararı alan Red Bull, taktik savaşını kaybetti. Start anında ilk sırayı almasına rağmen üstünlüğünü koruyamayan Hollandalı pilot, yarışın son bölümünde tecrübeli rakibine göre daha kötü bir lastiğe sahip olduğu için savunma yapamadı ve ikinci oldu. Verstappen ayrıca Formula 1’deki 100. yarışına çıktı. Takım arkadaşı Sergio Perez ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

GÜVENLİK ARACI DEVREYE GİRDİ

İspanya’daki yarışın sekizinci turunda güvenlik aracı piste girmek zorunda kaldı. Çaylak pilot Yuki Tsunoda’nın aracı pist üstünde dururken Japon pilot telsizden güç ünitesinin kapandığını söyledi. Tsunoda, aracı birkaç kez çalıştırmayı denese de güç ünitesi devreye girmedi. Güvenlik aracının pistte olduğu esnada Antonio Giovinazzi, Nicolas Latifi ve George Russell pite geldi.

GASLY 5 SANİYE CEZA ALDI

Formasyon turunun tamamlanmasının ardından pilotların yerlerini aldığı esnada Pierre Gasly durması gereken yerin biraz daha önünde durdu. Yarış için yapılan incelemenin ardından Gasly, 5 saniye ceza aldı.

Yarış sonunda oluşan sıralama şöyle:

1.Lewis Hamilton - Mercedes

2.Max Verstappen - Red Bull

3.Valtteri Bottas - Mercedes

4.Charles Leclerc - Ferrari

5.Sergio Perez - Red Bull

6.Daniel Ricciardo - McLaren

7.Carlos Sainz - Ferrari

8.Lando Norris - McLaren

9.Esteban Ocon - Alpine

10.Pierre Gasly - AlphaTauri

Sürücler Klasmanı

1.Lewis Hamilton - 94

2.Max Verstappen - 80

3.Valtteri Bottas - 47

4.Lando Norrris - 41

5.Charles Leclerc - 40

6.Sergio Perez - 32

7.Daniel Ricciardo - 24

8.Carlos Sainz - 20

9.Esteban Ocon - 10

10.Pierre Gasly - 8

Markalar Klasmanı

1.Mercedes - 141

2.Red Bull - 112

3.McLaren - 65

4.Ferrari - 60

5.Alpine - 15