"Cesedimizi çiğnemeden olmaz" dediler: 'Love Erdoğan' gitti, ‘Tek Sevdamız Atatürk’ geldi
CHP'li Selçuk Belediyesi, ilçedeki tüm billboardları "Tek Sevdamız Atatürk" mesajının olduğu kalpaklı Atatürk fotoğraflarıyla donattı.
İzmir Selçuk'ta AKP İlçe Başkanlığı tarafından ilçenin farklı noktalarına astırılan 'Love Erdoğan' pankartları, "izinsiz olduğu" gerekçesiyle belediye ekiplerince iki kez kaldırılmıştı.
AKP İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu ise "Buradan Belediye Başkanı Sayın Filiz Sengel Ceritoğlu’na seslenmek istiyorum. 19 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milletimizle beraber bizler de aynı şekilde durmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk Meydanlarında kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur" demişti.
Kararıyla büyük destek alan Efes Selçuk Belediyesi ilçeyi ‘Tek Sevdamız Atatürk’ ilanlarıyla donatmaya başladı.
Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yapılan çalışmaya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, ‘Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğiz...’ sözlerini kullandı.
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