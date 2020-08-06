Çeşme begonvil ile donatılıyor!

06 Ağustos 2020 Perşembe, 16:02

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, belediye birim müdürleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde Ildırılı vatandaşlarla bir araya geldi. Ildırı Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz’un ve mahalle sakinlerinin sorun, istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Oran, çözüm noktası konusunda istişarelerde bulundu.

Ildırı’nın gelişmesi ve güzelleşmesi için çalışmalarda bulunan Başkan Oran, ev ev gezerek mahalle sakinlerine begonvil dağıttı. Vatandaşlardan begonvilleri bahçesine dikmesini isteyen Başkan Oran, “Ildırı tarihi güzellikleriyle Çeşmemiz’in gözbebeği. Kendine has bozulmayan dokusuyla misafirlerimizin yeni gözdesi. Biz de kentimizin daha güzel ve estetik olması için vatandaşlarımıza begonvil dağıttık” dedi.

Kentin her noktasında peyzaj çalışmalarına önem verdiklerini belirten Başkan Oran, “Çeşme’ye gelen misafirlerimizi rengarenk çiçekler ve begonviller karşılasın istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.