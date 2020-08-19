Çeşme Belediyesi’nden “dayanışma askısı”

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:45

Çeşme Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda “Çeşme tek yürek” diyerek hazırlanan “Dayanışma askısı” uygulaması ilçedeki tüm Pazar yerlerinde başlatıldı. Alışveriş yapan vatandaşlar aldıkları sebze ve meyveyi askıya bırakarak, sebze, meyve alamayan vatandaşlara katkıda bulunuyorlar.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem paylaşmanın önemine vurgu yaparak; “Zor günler yaşıyoruz. Pandemi ekonomiyi alt üst etti. İlçemizde dar gelirli ailelerimize destek olmak amacıyla “Dayanışma askısı” uygulamasını başlattık. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın alabilmesi için gerek Pazar esnafımız gerek Çeşmeli yurttaşlarımız standa sebze ve meyve bırakıyor. Paylaştıkça çoğalan ve mutlu olan bir toplumuz. Bu zor günlerde paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Çeşmeliler’in yanında olmaya devam edeceğim” dedi.