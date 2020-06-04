Çeşme Belediyesi’nden işletmelere eğitim sertifikası

04 Haziran 2020 Perşembe, 13:44

Çeşme Belediyesi Sağlık Bakanlığı’nın önergeleri, ilgili kamu kuruluşlarının hazırlamış olduğu genelgeler ışığında esnaf ve işletmelere dağıtılmak üzere kontrol listeleri oluşturdu. İşletmeler dağıtılan kontrol listelerini dikkate alarak hizmet vermeye devam edecek. Esnaf Odası ve uzman eğitim kurumları işbirliği ile hazırlanan ücretsiz eğitim kursları 2 hafta süre ile 1,5 saat sürecek. Çeşme Belediyesi bu kursa katılan ve bu şartları tamamlayan esnaf ve işletme personellerine sertifika verecek.

“DENETİMLERİ SIKLAŞTIRACAĞIZ"

Alaçatı Ek Hizmet Binası’nda açık alanda sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleşen eğitimde konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, normalleşme sürecinde bir dizi önlem aldıklarını ve bu önlemleri uygulamaya geçirdiklerini kaydederek; “Geçen yıl milyonları ağırladığımız ilçemizde yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında normalleşme programlarını tek tek hayata geçiriyoruz. Önceliğimiz işletmelerin gerekli tedbirleri alması. Bu konuda denetimlerimizi sıklaştıracağız” dedi.

Eğitimler sonunda işletmelere sertifika verileceğini belirten Başkan Oran, “Vatandaşlarımızın sağlığı için esnafımıza eğitimler vereceğiz. İki hafta süren eğitimleri tamamlayan işletmelerimiz sertifika almaya hak kazanacak” diye konuştu.