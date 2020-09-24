Çeşme için alarm zili: Baraj doluluk oranı yüzde 20’nin altında
İzmir Çeşme’deki Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 19,81’e düştü. Geçtiğimiz yıl aynı tarihteki doluluk oranının yüzde 54,34 olduğu belirtildi.
Çeşme’nin kullanma suyu ihtiyacını karşılayan ve yağmur suyu ile beslenen Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 20’nin altına düştü. Çeşme’ye uzun süredir yağmur yağmaması ve yaz sezonundaki su tüketiminin artması nedeniyle Kutlu Aktaş Barajı’ndaki doluluk oranında ciddi düşüş yaşandı.
İZSU resmi internet sitesindeki verilere göre; 16 milyon metreküp kullanılabilir göl hacmi olan barajda, bugün itibariyle toplam su hacmi, 3 milyon 670 bin metreküple yüzde 19,81 oranına düştü. Geçtiğimiz yıl aynı tarihteki toplam su hacmi 9 milyon 194 bin metreküple yüzde 54,34 oranındaydı.
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