Çeşme Ilıca Plajı’na 'Mavi Bayrak' ve 'Turuncu Çember' sertifikası

16 Temmuz 2020 Perşembe, 13:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayrak ve Turuncu Çember çalışmalarını eşzamanlı sürdürüyor. İzmir’de bu yıl Mavi Bayrak almaya hak kazanan beş halk plajından Çeşme Ilıca Plajı’nda yarın törenle Mavi Bayrak göndere çekilecek. Plajdaki Ilıca Plaj Kafe ise hijyen kriterlerini yerine getirerek Turuncu Çember’e dâhil oldu.

Çeşme Belediyesi’nin iştiraki Çeştur tarafından işletilen Ilıca Plaj Kafe, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi tarafından oluşturulan değerlendirme ekibinin incelemesi sonucunda Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazandı. Çeştur’a ait Seyir Kafe, Kale Kafe, Meydan Kafe, Tekke Restoran ve Şifne Termal Otel de değerlendirmelerden geçerek Turuncu Çember’e dâhil oldu. Büyükşehir Belediyesi, hem plajlarda hem de içindeki kafe ve restoranlarda sağlık ve güvenlik kriterlerinin karşılanması için çifte sertifika çalışmalarını büyütmeyi hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2019 yılı Kasım ayında kurulan Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi çalışmalarına başladı. Birimin yürüttüğü koordinasyon çalışmaları sonucunda yeni mavi bayraklı plajlar tesis edildi ve uluslararası garanti içeren mavi bayraklı plaj sayısı İzmir’de 52’ye yükseldi. Bu sene ilk defa mavi bayraklı olarak hizmet verecek beş halk plajı şöyle: Çeşme - Ilıca Halk Plajı, Güzelbahçe - II. Liman Halk Plajı, Urla – Mavi Plaj, Urla – TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ve Urla – Çamlıçay Halk Plajı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın süresince turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için Turizm Hijyen Kurulu’nun oluşumuna öncülük etmiş; ayrıca Kasım 2019’da kentteki mavi bayraklı halk plajı sayısını artırmak için Türkiye’de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi’ni kurmuştu.